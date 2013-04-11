Національний банк України у березні продав на міжбанківському валютному ринку на 307,5 млн дол. більше, ніж купив, повідомляє регулятор на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у березні на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) Нацбанк продав 496,1 млн дол., а обсяг купівлі валюти становив 188,6 млн дол. (60 млн дол. і 100 млн євро).

Також повідомляється, що обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України в березні становив 2,509 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,253 млрд дол., продали - на 1,256 млрд дол. Банківські вклади фізичних осіб у валюті (в доларовому еквіваленті) в березні знизилися на 195,9 млн. дол. і станом на 1 квітня 2013 р. становили 22,383 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, золотовалютні резерви Національного банку України в березні, за оперативними даними, збільшилися на 0,1% і на 31 березня становили 24,727 млрд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 0,7%, або на 180,8 млн дол. Також зазначається, що резерви в іноземній валюті на 31 березня становили 22,863 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 9,57 млн дол., золото – 1,854 млрд дол.