Нацбанк хоче посилити захист кредиторів

Національний банк розробив законопроект щодо посилення захисту прав та інтересів кредиторів у сфері банкрутства, повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, законопроект розроблено на підставі звернення керівництва асоціації до Національного банку і з урахуванням пропозицій Міжнародного валютного фонду.

На думку експертів асоціації, нова редакція закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом, що набула чинності з 19 січня 2013 р., істотно звужує права кредиторів щодо звернення стягнення на заставне майно за кредитами. Як вважають експерти, закон не достатньо врегулював такі питання, як право кредитора виступати стороною в справі про банкрутство та ініціювати справу про банкрутство, право визнання операції недійсною або спростування майнових дій боржника, право заперечувати визнання вимог інших кредиторів, обов'язкове залучення суб'єктів оцінної діяльності, узгодження з кредиторами передачі майна в управління третій особі.

Також повідомляється, що розроблений проект передано Нацбанком на узгодження НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками банкірів, обсяги кредитування в 2012 році були менші, ніж очікувалося, і зростання цих обсягів у 2013 році не перевищить 10%. За словами банкірів, однією з основних причин низької кредитної активності банків є практика розв’язання спорів із позичальниками, що склалася, та необхідність розробки і впровадження надійного механізму захисту власності у разі ділових конфліктів.