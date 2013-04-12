МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2013 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,4% з 3,5%, що очікувалися в січні, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg, який опублікував попередній варіант доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook), його оприлюднення очікується 16 квітня.

Очікування щодо зменшення ВВП єврозони не змінилися - передбачається спад на 0,2%.

Економіка США, на думку аналітиків МВФ, збільшиться на 1,7%, що гірше попереднього прогнозу в 2%. "Попередній варіант може бути змінений до моменту публікації", - наголошує агентство. Представники МВФ від коментарів відмовилися.

Економіка Японії, згідно з прогнозами МВФ, зросте на 1,5% проти січневого прогнозу в 1,2%. Фонд вважає, що побоювання з приводу зменшення курсу ієни і негативного впливу на конкуренцію надмірні, а євро та долар переоцінені лише незначно.

"На шляху до відновлення економік, що розвиваються, усе ще є перешкоди. Слабка економічна активність наприкінці 2012 року і початку 2013 року свідчать про те, що деякі чинники, які гальмують ріст, зберігаються", - відзначає МВФ.

А втім, у 2014 році зростання світової економіки передбачається на рівні 4,1%, як і за січневим прогнозом.

Читайте також:

Ставицький про переговори з МВФ: "Яка ціна на газ для населення? Ми будемо працювати тільки на зниження"

МВФ продовжить діалог з Україною за новою програмою "стенд-бай"

Комітет сенату США відкинув прохання Обами збільшити фінансування МВФ