Україна хоче використовувати досвід Естонії в об'єднанні податкової та митної служб

Україна має намір використовувати досвід Естонії в організації роботи Міністерства доходів і зборів, що об'єднало податкову і митну служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом.

«Нам цікавий досвід об'єднання податкової та митної служб, що є однією з ключових реформ і сприяє вдосконаленню адміністрування податків і митних зборів. Реформа дозволить оперативно реагувати на ризики і виклики, які стоять перед Україною», - сказав О.Клименко.

Він також зазначив, що фахівці Міндоходів вивчили досвід Естонії у сфері впровадження електронних послуг.

Однак Україна, на думку О.Клименко, в цьому питанні не відстає.

Міністр також нагадав про можливість подачі звітності в електронному вигляді в Україні та отримання безкоштовного електронного ключа для суб'єктів підприємництва.

Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії зазначив, що податкова система в Україні стала прозорішою і зрозумілішою.

«В Україні працюють багато естонських компанії, які вкладають кошти в розвиток торгових мереж, промислові проекти. Вони відзначають, що передбачуваності у податковій системі України стало більше», - зазначив А.Ансіп.

Глава уряду Естонії також пообіцяв сприяти обміну інформацією щодо впровадження електронних послуг.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко має намір найближчим часом відвідати Великобританію з метою вивчення досвіду об'єднання податкової та митної служб, який вважається найвдалішим і передовим у Європі.

24 грудня Указом Президента України на базі Державної податкової та Державної митної служб було створено Міністерство податків і зборів, яке очолив О.Клименко. Концепція роботи нового міністерства зараз опрацьовується із залученням як співробітників двох служб, так і українських учених, а також міжнародних експертів.