Створення фінполіції знизить шанси України на підписання Угоди про асоціацію з ЄС - експерт

Створення фінансової поліції в Україні може стати додатковою перешкодою для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, оскільки існує дуже великий ризик погіршення інвестиційного клімату в країні, заявив УНІАН представник посольства однієї із західноєвропейських держав.

«Українське керівництво часто поводиться недостатньо послідовно. На останніх переговорах у Брюсселі під час візиту Президента України Віктора Януковича питання інвестиційного клімату піднімалося досить гостро. Представники України запевняли, що активно працюють над усуненням недоліків. І що виходить? Вирішують одні проблеми, але створюють нові, наприклад, фінансову поліцію. Для іноземного бізнесу це - неприйнятно», - констатував дипломат.

Він також наголосив, що для підписання Угоди про асоціацію з ЄС вирішення питання політичних в'язнів недостатньо.

«Тут не можна все мішати до купи. Якщо Юрія Луценка випустили із в'язниці, це не означає, що правоохоронні органи можуть отримати індульгенцію на посилення тиску на бізнес. Це питання з різних площин, і Україна зацікавлена ​​дати гідну відповідь на кожен з викликів», - сказав дипломат.

Нагадаємо, президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс у коментарях ZN.UA висловився категорично проти створення фінполіції в Україні.

«Міжнародний досвід показує, що такі групи в державах, де закон і інші засоби контролю над владою ще занадто слабкі, з часом перетворюються на безконтрольних "монстрів"», - констатував Вільямс.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам та відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Крім того, як заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов: «Я бачив законопроект і працював з ним, але я знав, що він не готовий. Потрібно відпрацювати цей закон ідейно й чіткіше».

Раніше низка українських ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань та підпорядковуватися безпосередньо Президенту України.