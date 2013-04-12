Держмитниця передумала оподатковувати гуманітарну допомогу фонду боротьби зі СНІДом

Партія шприців, що була ввезена як гуманітарна допомога у 2010 році в рамках виконання проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, не оподатковуватиметься.

Таке рішення прийняла Державна митна служба на виконання доручення прем’єр-міністра Миколи Азарова у відповідь на звернення МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» - організації, яка займалася ввезенням та декларуванням зазначеного товару.

Митна служба встановила, що ввезення на територію України продукції, яка не призначається для продажу, не може вважатися демпінгом, повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

«Згідно із нормами Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», застосування антидемпінгових заходів у цьому разі є недоцільним, оскільки зазначений товар не призначався для продажу в Україні. Шприци розповсюджувалися безкоштовно регіональними громадськими організаціями з метою профілактики інфікування ВІЛ. Отже, податкове рішення Київської регіональної митниці скасовано», - наголосили в Держслужбі соцзахворювань.

Як нагадали у відомстві, партія шприців загальною кількістю 11 649 од. (країна походження – Королівство Іспанія) були закуплені у 2010 році співвиконавцем Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу - МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Шприци були передані до регіональних неурядових організацій по всій країні.

Зазначені організації здійснювали реалізацію проектів з профілактики ВІЛ-інфекції в регіонах України та безплатно розповсюджували шприци серед споживачів ін’єкційних наркотиків у програмах "зменшення шкоди". Фінансування здійснювалося за рахунок коштів Глобального фонду в рамках реалізації програми «Створення життєздатної системи комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для груп найвищого ризику та людей, які живуть з ВІЛ, в Україні».

Київська регіональна митниця 21 січня 2013 року на підставі акту невиїзної документальної перевірки щодо декларування партії шприців прийняла податкове рішення, яким зобов’язала МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» оплатити антидемпінгове мито у розмірі 196,38%, що становить 3,3 млн грн.

Офіційну позицію з цього приводу Держслужба соцзахворювань повідомила у зверненні до міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Було висловлено стурбованість ситуацією, яка загрожувала відмовою Глобального фонду в подальшому здійснювати фінансування профілактичних та лікувальних програм в Україні, та надано конкретні пропозиції щодо вирішення цього питання, зазначили в прес-службі.