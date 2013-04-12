Альєр: Україна і МВФ не досягли значного прогресу в переговорах

Переговори Міжнародного валютного фонду (МВФ) з Україною за програмою stand-by мають бути продовжені на щорічних зборах фонду у Вашингтоні (19-21 квітня).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив представник МВФ в Україні Макс Альєр на дискусії, організованій Європейською Бізнес Асоціацією.

За його словами, делегація з України планує відвідати штаб-квартиру фонду. Основними питаннями для обговорення є дефіцит державного бюджету, тарифи на енергоносії, підвищення гнучкості обмінного курсу гривні і реформування банківського сектору. За оцінками М.Альєра, значного прогресу в цих напрямах не досягнуто.

Щодо банківського сектору глава представництва зазначив, що необхідно прискорити процес приватизації націоналізованих банків, оскільки чотири банки у власності держави — це дуже багато.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн. За словами глави місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити в найближчі тижні діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.