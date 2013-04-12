Кабмін затвердив умови випуску 10-річних єврооблігацій на 1,25 млрд доларів

Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив умови випуску 10-річних облігацій зовнішньої державної позики 2013 року на 1,25 млрд доларів. Відповідна постанова розміщена на офіційному сайті Кабміну (№ 242 від 10 квітня).

Відповідно до затверджених умов, номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США, прибутковість 7,5% річних. Процентний дохід за ними виплачується щорічно 17 квітня та 17 жовтня, починаючи з 17 жовтня 2013 року. Погашення облігацій буде здійснено 17 квітня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло суверенними єврооблігаціями України на 1,25 млрд дол. з купоном 7,5% рейтинг «В» з прогнозом - «стабільний». Організаторами цього розміщення суверенних євробондів виступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB та VTB.

Довідка УНІАН. У лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%.

Наприкінці листопада 2012 року країни також здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. У вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол. Прибутковість дорозміщення паперів у вересні становила 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може зайняти на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього та внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно спрямувати приблизно 13,7 млрд дол. у порівнянні з 12 млрд дол. у 2012 році.