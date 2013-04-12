Міндоходів обіцяє повернути платникам податків переплати з податку на нерухомість

Переплати з податку на нерухомість, яка підлягає оподаткуванню, повернуть платникам податків, повідомили УНІАН у Міністерстві доходів і зборів з посиланням на директора департаменту оподаткування фізичних осіб В'ячеслава Бусарева.

За його словами, всі нюанси сплати податку на нерухомість регулюються статтею 265 Податкового кодексу України, якою передбачено, що звітним періодом є один календарний рік. Податок стягується з місяця виникнення прав власності на житло. До того ж помилково або надміру сплачені суми підлягають поверненню, окрім випадків наявності у людини податкового боргу», - цитують В.Бусарева в Міндоходів.

За його словами, обов'язковою умовою для повернення платежу є документальне підтвердження права власності на нерухомість та заява від платника податків, яка складається у довільній формі, але із зазначенням способу повернення - через банківський рахунок або готівкою за чеком.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України має намір з 15 квітня розпочати розсилати квитанції про сплату податку на нерухомість тим платникам податків, які є власниками оподатковуваної нерухомості. У квитанції буде вказано суму нарахованого податку та платіжні реквізити. Сплатити податок необхідно протягом двох місяців з моменту отримання квитанції. Для цього громадяни можуть скористатися послугами банківських установ, поштових відділень, а також кас сільських рад.

До того ж, якщо власник володіє відразу декількома об'єктами нерухомості, що підлягають оподаткуванню, він може звернутися до податкових органів з метою визначити, з якого саме об'єкту буде налічуватися податок, а на який з об'єктів поширюватиметься податкова пільга.

У Міндоходів також відзначили, що до податкових органів можна звернутися і в разі, якщо платник не згоден з обсягами нарахованих платежів. Однак таке звернення буде правочинним у термін не пізніше двох місяців з моменту отримання квитанції.