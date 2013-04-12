Індекс інвестпривабливості України залишається на 4-річному мінімумі

Індекс інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013 року не змінився і становиить 2,12 бала з 5 можливих, і цей показник є найгіршим за останні чотири роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив віце-президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), голова правління “Райффайзен Банку Аваль” Володимир Лавренчук на дискусії, організованій асоціацією.

За його словами, дослідження привабливості бизнес-климату в Україні проводиться ЄБА з 2008 року за участю топ-менеджерів компаній асоціації. Згідно з результатами останнього дослідження, стан інвестиційного клімату в Україні залишається стабільно несприятливим. Як приклад В.Лавренчук навів банківську систему, яка демонструє стійкий відплив іноземного капіталу. «Увага урядів європейських країн до проблем банківської системи свідчить про її значущість. В Україні я б мріяв про таку зацікавленість уряду», - сказав банкір.

Він також повідомив, що на даний час банківська система капіталізована на достатньому рівні, і показник адекватності капіталу становить більш як 16%, що свідчить про достатній запас «міцності».

«Загроза для банківського сектору України полягає в тому, що зараз банки не виконують свою основну функцію і не є важелем для підтримки економічного розвитку. До кризи зростання кредитування становило близько 70%, після - всього 2%, тобто практично нульове, а також існують труднощі з врегулюванням проблемної заборгованості», - зазначив банкір.

Серед причин недостатнього зростання кредитування В.Лавренчук виділив високу вартість ресурсів, низькі темпи зростання виробництва і недостатнє забезпечення прав кредиторів на законодавчому рівні. За його словами, кількість судових процесів по банківському сектору України на сьогодні становить 186 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів Центру Разумкова, прогнозний обсяг інвестицій до України в 2013 році становитиме не більш як 20% ВВП, дефіцит рахунку поточних операцій зросте до 8,5 млрд доларів, а приплив прямих іноземних інвестицій не перевищить 5 млрд доларів.

За даними Держстату, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком збільшився в 1,7 раза – до 4,174 млрд дол. Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол. Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в 2012 році залишився приблизно на рівні минулого року – 7,045 млрд дол. (+30 млн. дол.)

4 квітня на офіційній зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким і головою облради Андрієм Федоруком посол США в Україні Джон Теффт заявив, що іноземні інвестиції в Україну могли б зрости в 10 разів, якби інвестори почували себе тут захищеними.