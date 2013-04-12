НБУ видав першу ліцензію на грошові перекази платіжній системі «ГлобалМані»

Національний банк видав платіжній системі «ГлобалМані» ліцензію №1 на грошові перекази без відкриття рахунків, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «ГлобалМані».

Згідно з повідомленням, у зв'язку із законодавчими змінами, набув чинності новий порядок видачі таких ліцензій небанківським фінустановам - раніше їх видавала Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг, тепер такі ліцензії видає НБУ.

Як зазначив директор з корпоративних відносин і контролю платіжної системи «ГлобалМані» Юрій Корж, компанія «завжди прагнула бути драйвером процесу формування в Україні ринку електронних платежів» - в рамках українського та міжнародного права.

«Тільки такий підхід здатний сформувати довіру до нових платіжних інструментів в нашій країні», - вважає він.

Ю.Корж також повідомив, що в Україні саме платіжна система «ГлобалМані» однією з перших отримала всі необхідні дозволи на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів та оборотом електронних грошей. Крім того, компанія зареєструвала свої Правила роботи в НБУ, і першою в Україні провела емісію електронних грошей під стовідсоткове забезпечення реальними грошима (перша емісія здійснена в жовтні 2011 р.) - емітентом електронних грошей «ГлобалМані» виступив державний «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. Компанія «ГлобалМані» є оператором, розробником і генеральним агентом однойменної платіжної системи. Система, вперше в Україні, офіційно емітувала електронні гроші. Емітентом виступив державний «Ощадний банк України». «ГлобалМані» дозволяє здійснюватипонад 400 видів платежів. Всього налічується понад 55 тисяч точок входу до платіжної системи.

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