Міжбанк у п'ятницю закрився котируваннями 8,1345/8,1375 грн/дол.

У п'ятницю, 12 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1390, на 12:00 звузився спред - 8,1350/8,1375. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1345/8,1375.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2630/0,2634, на 12:00 ціни знизилися до 0,2623/0,2627. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9550 (+0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3040/1,3125.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6455/10,6540, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6220/10,6315. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6175/10,6275.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1370, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1345/8,1375. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1360/8,1375.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6245/10,6345, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6425/10,6525. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму - 10,6795/10,6875.