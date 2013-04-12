"Райффайзен Банк Інтернаціональ" з активами в Україні отримав у 2012 році 725 млн євро прибутку

Міжнародна фінансова група "Райффайзен Банк Інтернаціональ" з активами в Україні підтвердила дані попередньої звітності про отримання консолідованого прибутку в 2012 році у розмірі 725 млн євро.

Про це повідомляється в звіті, оприлюдненому на сайті групи.

Згідно зі звітом, голова правління групи Герберт Степіч зазначив, що цей показник на 25% нижчий за результати 2011 року, але значно вищий за показники інших банків Австрії. Правління планує запропонувати під час щорічних загальних зборів у червні 2013 року виплатити дивіденди за 2012 рік у розмірі 1,17 євро на акцію, загальна сума таких виплат становитиме 228,7 млн євро.

Також у звіті повідомляється, що серед усіх структур групи за підсумками 2012 року найбільша кількість скорочень персоналу було в Україні (753 осіб), Росії (448 осіб), Румунії (323 осіб) та Угорщині (282 осіб). Найбільше відділень було закрито в Україні (84), Румунії (24) та Угорщині (9).

В Україні структура представлена ​​банком "Райффайзен Банк Аваль".

Як повідомляв УНІАН, консолідований прибуток міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ» у 2012 році, за попередніми даними, становив 725 млн євро. У четвертому кварталі був повністю списаний з балансу гудвіл (грошова оцінка нематеріальних активів компанії), пов'язаний з придбанням українського «Райффайзен Банку Аваль» (29 млн євро), і гудвіл на загальну суму 10 млн євро для деяких інших об'єктів придбання.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 47,69 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 26,07 млрд грн, зобов'язання - 41,35 млрд грн, кошти клієнтів - 27,80 млрд грн, власний капітал - 6,35 млрд грн , статутний капітал - 3,0 млрд грн.

За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 33,85 млн грн.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій).