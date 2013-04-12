"Дельта Банк" спрямує майже 98 млн прибутку за підсумками 2012 року в резервний фонд

Акціонери "Дельта Банку" на загальних зборах 2 квітня ухвалили рішення спрямувати чистий прибуток за підсумками 2012 року в розмірі 97,86 млн грн до резервного фонду і не нараховувати дивіденди.

Про це банк повідомив на своєму офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» у 2012 році скоротив прибуток в 4,8 разу - до 97,86 млн грн порівняно з показником за 2011 рік у розмірі 469,34 млн грн.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,02 млрд грн, зобов'язання - 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - 17,20 млрд грн, власний капітал - 3,01 млрд грн , статутний капітал - 2,33 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).