В АПУ підтверджують можливість продовження переговорів з МВФ у Вашингтоні

Делегація Кабінету Міністрів і Національного банку продовжить переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду під час щорічних зборів Фонду, запланованих на 19-21 квітня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України з посиланням на першого заступника глави АП Ірину Акімову.

За її словами, переговори торкнуться питань подолання дефіциту державного бюджету, енергетики та монетарної політики.

«Україна має всі ресурси, щоб погасити свої борги й без МВФ, але співробітництво з фондом дуже важливе для нас, оскільки дає сильний позитивний сигнал для інвесторів», - зазначила І.Акімова.

Говорячи про подолання дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України», І.Акімова підкреслила, що «робота над покриттям і зниженням дефіциту йде повним ходом». «Ми зменшуємо імпорт російського газу, диверсифікуємо імпорт палива й підвищуємо енергетичну ефективність», - сказала чиновник.

Вона також зазначила, що рівень промислового виробництва дещо збільшився за підсумками першого кварталу, окремі галузі почали зростання. «В другому півріччі ситуація має покращитися», - зазначила І.Акімова й додала, що крім вирішення внутрішніх питань, Україна докладає немало зусиль для покращення інвестиційної привабливості з метою підтримати прилив капіталу й, таким чином, платіжного балансу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, представник МВФ в Україні Макс Альєр також заявив про те, що переговори України з керівництвом МВФ продовжаться 19-21 квітня у Вашингтоні.

Основними питаннями для обговорення є дефіцит державного бюджету, тарифи на енергоносії, підвищення гнучкості обмінного курсу гривні та реформування банківського сектору. За оцінками М.Альєра, значного прогресу за цими напрямками не досягнуто.

Стосовно банківського сектору глава представництва зазначив, що необхідно прискорити процес приватизації націоналізованих банків, оскільки чотири банки у власності держави - це дуже багато.

Нагадаємо, з 27 березня до 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.