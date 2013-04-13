Шість країн Євросоюзу об'єднають зусилля для боротьби з офшорами

Міністри фінансів шести найбільших економік ЄС прийняли рішення спільно боротися з ухиленням від сплати податків, передає українська служба Бі-Бі-Сі.

За оцінками європейських чиновників, ЄС втрачає близько 1 трлн дол. щорічно, які часто виводяться в офшорні зони.

Шестеро міністрів фінансів країн єврозони (Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії та Іспанії) провели спільну конференцію 12 квітня, яку більшість людей розцінили як спробу переконати Австрію змінити свої закони щодо банківської таємниці.

Австрія залишається останньою країною ЄС, яка відмовляється розкривати інформацію своїх податкових відомств.

Очікується, що міністри фінансів ЄС обговорять це питання в суботу, 13 квітня.