Доходи Обами за рік впали майже на чверть

Доходи Президента США Барака Обами і його дружини в 2012 році стали найнижчими за останні чотири роки, попри успіх його виборчої кампанії.

Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, в 2012 році президентська подружжя заробило майже 608 тис. дол., що на 172 тис. менше, ніж за рік до того, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

За перший президентський термін, як свідчать податкові декларації Б.Обами, його доходи скоротилися в дев'ять разів. Найбільший річний дохід Б.Обами був зафіксований в 2009 році: він становив 5,5 млн. дол.

У повідомленні на сайті Білого дому також сказано, що в 2012 році Б.Обама заплатив 112 тис. доларів податків і пожертвував 150 тис. доларів на благодійність.

Встановлювана законом зарплата американського Президента становить 400 тис. дол. на рік, додатковий дохід Б.Обамі приносить продаж його книг "Сміливість надії" і "Мрії мого батька".

Минулого тижня американський лідер висловив готовність повертати 5% своєї зарплати в Казначейство США в умовах заходів із скорочення бюджетних витрат.