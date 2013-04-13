В економіку Одеської області у 2013 році надійде 500 млн. дол. інвестицій - ОДА

У 2013 році в економіку Одеської області надійде 500 млн. дол. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук під час міжнародного інвестиційного форуму «Odessа FDI forum 2013 фокус: інфраструктура».

За його словами, за 20 років незалежності України іноземні інвестиції в економіку регіону становили загалом 1 млрд дол., за 2012-й даний показник був близько 400 млн. дол.

Е.Матвійчук відзначив, що Одеська область є привабливою для інвестиційних проектів, оскільки через регіон проходять потужні транспортні коридори, в ньому є міцний портовий комплекс і розвинена сільськогосподарська галузь.

«Ми створюємо всі умови, аби інвестиції прийшли до нас і щоб вести бізнес було спокійно. Адже багато що залежить від влади. Ми гарантуємо, що вкладені гроші будуть збережені. Ми зацікавлені, аби ви заробляли і створювали робочі місця», - сказав Е.Матвійчук.

У форумі, який проходить в Одесі 12-13 квітня, беруть участь близько 300 представників стратегічних інвесторів та інвестиційних фондів, консалтингових організацій, авторитетних українських і зарубіжних експертів.

У рамках форуму відбудеться урочисте відкриття першої черги зернового перевантажувальних комплексу «Вrooklyn-Kiev».