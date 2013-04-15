Moody's знизило рейтинг Bank of Cyprus на 2 ступені - до дефолтного рівня "С"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг пріоритетних незабезпечених зобов'язань найбільшого кіпрського банку Bank of Cyprus на два ступені - до дефолтного рівня "С" з "Саа3", а депозитний рейтинг банку - до "Са" з "Саа3", прогноз за депозитним рейтингом - негативний , повідомляє ПРАЙМ з посиланням на заяву агентства.

Водночас Moody's підтвердило депозитний рейтинг Hellenic Bank Public Company на рівні "Саа3" з негативним прогнозом.

Рішення Moody's завершило процес переоцінки рейтингів банків, розпочатий 22 березня.

"Рейтингова дія відображає очікування того, що власники (незастрахованих депозитів - ред.) у BoC матимуть істотні збитки у найближчі кілька місяців, а також вірогідність потенційних збитків Hellenic Bank найближчими роками", - йдеться в повідомленні. Аналітики агентства вважають, що втрати за депозитами BoC не перевищать 65%.

"Зниження рейтингу пріоритетних незабезпечених зобов'язань BoC до дефолтного "C" є наслідком рішення керуючого банку Діноса Хрістофідіса (Dinos Christofides) про повну участь існуючої заборгованості банку в його рекапіталізації у вигляді обміну облігацій на акції кредитної організації класу B", - додає Moody's.

Підтвердження депозитного рейтингу Hellenic Bank говорить про те, що нинішній рейтинг банку "Саа3" вже відображає ризики збитків за його депозитами. Водночас Moody's вважає, що найближчим часом кредитній організації буде потрібно додаткове фінансування на тлі погіршення якості активів.

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