Кіпр полегшить отримання громадянства іноземцями, чиї втрати перевищать 3 млн євро

Кіпр має намір полегшити процес отримання громадянства для тих іноземних вкладників кіпрських банків, чиї втрати через реструктуризацію кредитних установ перевищать 3 млн. євро, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Президент країни Нікос Анастасіадіс заявив, що новий захід, який торкнеться насамперед росіян, які мають там рахунки, буде схвалений на зустрічі кабінету міністрів у понеділок.

Суми депозитів, розміщених у кіпрських банках росіянами, обчислюються мільярдами євро. Багатьох вкладників розстроїла звістка про перспективу втратити до 60% своїх коштів.

Для того щоб одержати екстрену позику в 10 млрд євро, обіцяну разом Євросоюзом і МВФ, Кіпру довелося ліквідувати один з найбільших банків, а також списати значну частину забезпеченого боргу і незастрахованих депозитів у найбільшому банку країни - Банку Кіпру.

11 квітня стало відомо, що порятунок економіки Кіпру обійдеться європейським кредиторам і кіпрській владі в 23 млрд євро замість запланованих 17 млрд.

Нова цифра означає, що самому Кіпру доведеться забезпечити внесок у розмірі 13 млрд євро замість очікуваних 6-7 млрд. Решта 10 млрд повинні надати ЄС, Європейський центробанк і Міжнародний валютний фонд.

Виступаючи на зустрічі з російськими бізнесменами в Лімасолі, Президент висловив сподівання, що пропоновані заходи якоюсь мірою допоможуть компенсувати збиток, якого зазнали інвестори з Росії. Н.Анастасіадіс сказав, що іноземні вкладники, які втратять понад 3 млн. євро і які відкрили рахунки до 15 березня 2013 року, зможуть звернутися за отриманням кіпрського громадянства.

Існуючу нині програму отримання громадянства в обмін на інвестиції, за словами президента, також буде переглянуто. Відтепер мінімальна сума, необхідна для початку процесу, дорівнюватиме 3 млн. євро, а не 10 млн., як це було раніше.

Президент також пообіцяв скасувати нинішнє правило, що потребує від претендентів на громадянство тримати на рахунках кіпрських банків 15 млн. євро протягом п'яти років, сказавши, що вони дістануть можливість розпоряджатися своїми грошима негайно.

"Цим рішенням буде дано хід у терміновому порядку", - запевнив Н.Анастасіадіс.

ВВП Кіпру дорівнює приблизно 18 млрд євро, що становить близько 0,2% загальної вартості економіки єврозони.

Як повідомляв УНІАН, великі вкладники найбільших банків Кіпру втратять близько 60% відсотків заощаджень, які перевищують 100 тис. євро. Центробанк Кіпру офіційно підтвердив, що банк надасть вкладникам акції на суму 37,5% від вкладів, що перевищують 100 тис. євро. Частина таких вкладів, що залишилася, можливо, ніколи не буде виплачена.

Жорсткі вилучення знаменують кінець Кіпру як центру офшорного фінансування і загрожують поглибленням економічного спаду і збільшенням безробіття на острові.

Ринки побоюються поширення кіпрської практики на інші проблемні країни, такі як Греція, Італія та Іспанія.

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