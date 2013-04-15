Податкова міліція Києва за лютий-березень вилучила з обороту контрабанди на 55 млн грн

Співробітники податкової міліції Києва в рамках операції «Кордон», що стартувала в середині лютого, вилучили з обороту товарно-матеріальних цінностей на 55 млн грн і виявили 7 кримінально-караних порушень під час переміщення товарів через кордон України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Києві з посиланням на начальника управління податкової міліції Ігоря Усика.

Зокрема, за словами І.Усика, нещодавно податківці в рамках досудового розслідування розкрили у Києві склад алкогольної продукції, реалізація якої здійснювалася незаконно. Обсяг нелегальної продукції в грошовому вираженні становив близько 300 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр доходів і зборів Олександр Клименко, виступаючи на першій відео-нараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової та митної служб, назвав серед першочергових завдань податківців та митників боротьбу з контрабандою і податковими ямами. Вже в лютому Міндоходів заявило про намір запровадити практику використання електронних замків з функцією GPS-GSM-навігації на транзитні і сумнівні вантажі, що проходять по території України.