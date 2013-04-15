Створення фінансової поліції зміцнюватиме авторитаризм влади - експерт

Створення нового силового відомства - фінансової поліції - у країні з неусталеними демократичними інститутами і відсутністю контролю суспільства над діями силових органів призведе до зміцнення авторитаризму влади.

Таку думку в коментарях ZN.UA висловив президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.

«Сам механізм фінансової поліції правильний. Але як і будь-який механізм, в одних умовах він може працювати коректно, а в інших - не коректно. Особливо якщо реалізовується в країнах з неусталеними демократичними інститутами і неможливістю контролю суспільства над діями силових органів. В Україні такий механізм зміцнюватиме авторитаризм влади», - заявив Пасхавер.

Водночас президент Центру економічного розвитку наголосив, що дефіцит державного бюджету не можна скорочувати за рахунок посилення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів.

«Скорочення дефіциту бюджету через знищення платників податків - це свідчення розвитку тоталітарних інстинктів влади», - констатував експерт.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань і буде підкорятися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацювання.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Міністерство доходів і зборів раніше спростувало інформацію низки ЗМІ про формування підрозділу фінансової поліції у складі Міністерства.

У Міндоходів підкреслюють, що відповідно до Указу Президента про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України, ніякими додатковими повноваженнями з виявлення та розслідування правопорушень у податковій та митній сферах Міністерство не наділене.

У складі Міндоходів залишається податкова міліція, однак вона буде реформована найближчим часом.