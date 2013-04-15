Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1345/8,1395 грн/дол.

У понеділок, 15 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,1345/8,1395 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2596/0,2600, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6325/10,6410.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3071/73 (п'ятниця - 1,3090/92).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1390, до 12:00 звузився спред - 8,1350/8,1375. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1345/8,1375.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6455/10,6540, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6220/10,6315. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6175/10,6275.