Успіх у переговорах з МВФ зумовить зростання ВВП України за підсумками року на рівні 1,3% - експерти

Успіх у переговорах України з Міжнародним валютним фондом і виділення кредитів у рамках програми «стенд-бай» позитивно вплине на економіку і дасть змогу говорити про прогноз збільшення ВВП за підсумками 2013 року на рівні 1,3-1,4%, а за підсумками 2014 року – на рівні 3,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прогнозі експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, представленому в понеділок у Києві.

«Основний ризик економічного розвитку – в провалі переговорів щодо нової програми МВФ. Інші ризики пов'язані з кризою в Європі, рецесією в більшості розвинених країн і подальшою політичною нестабільністю в Україні», - йдеться в експертному прогнозі.

Водночас песимістичний сценарій, на думку експертів, передбачає провал переговорів і зниження нинішнього показника ВВП на 3% при збереженні цього негативного значення протягом 2014 року.

На думку керівника Інституту економічних досліджень Ігоря Бураковського, ризик України полягає в тому, що дуже багато чинників залишаються невизначеними. «Лад треба наводити по всьому ланцюжку. Це важко, оскільки 2015 рік (рік виборів Президента України - УНІАН) вже не за горами. Проте і відтермінування реформ або їх незавершеність, як модель економічної політики, не має історичної перспективи», - переконаний І.Бураковський.

Водночас оптимістичний сценарій, представлений експертами, враховує, що інфляція за підсумками 2013 року (грудень проти грудня) становитиме 3,1%, а за підсумками 2014 р. – 7,9%.

При цьому курс гривні до долара вже до кінця травня, на думку експертів, може збільшитися до 8,1-8,2 грн за долар. А в цілому за підсумками року девальвація гривні може досягти 10%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, збільшення ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне збільшення ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Згідно з проектом Бюджетної резолюції, оприлюдненої 10 квітня 2013 року, збільшення ВВП України прогнозується на рівні 3%.

Водночас експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз збільшення реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу збільшення у 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

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