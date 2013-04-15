Держбюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн

Державний бюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

За його словами, показник дефіциту державного бюджету становить 4,2 млрд грн, що менше запланованого показника на цей період і становить 8,3% річного показника.

Дефіцит загального фонду державного бюджету України за січень-березень ц.р. становив 7,1 млрд грн, тоді як за січень-березень 2012 року профіцит загального фонду держбюджету становив 374,7 млн грн. Показник дефіциту менше розпису на 6,5 млрд грн і відповідає 15,9% річного показника.

Доходи державного сектора за підсумками першого кварталу зросли на 8,1% порівняно з показником за перший квартал 2012 року - до 151,2 млрд грн. Показник доходів держсектора на 1,8% перевищує затверджені планові показники. Доходи зведеного бюджету на 8,2 млрд грн, або на 6,5%, більше планового показника, доходи державного бюджету (без трансфертів) — на 6,5 млрд грн, або на 8,4%.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий становив 1,283 млрд грн, тоді як за січень-лютий 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 4,76 млрд грн.

Профіцит держбюджету за 1-й квартал 2012 року становив 978,5 млн грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.