Обсяг платежів з податку на доходи фізосіб збільшився на 7%

До зведеного бюджету України в січні-березні 2013 року надійшло 16 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 1 млрд грн (7%) більше показника 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Крім того, за інформацією міністерства, співробітники Міндоходів у січні-березні ц.р. виявили та легалізували працю майже 20 тис. найманих працівників, забезпечивши таким чином додаткові надходження до бюджету як податок на доходи фізосіб у розмірі 3,7 млн ​​грн.

«Порушення трудового законодавства виявляються майже у 93% випадків перевірок підприємств, яким за результатами перевірок доведеться сплатити загалом 100 млн грн податків і штрафних санкцій», - повідомили в Міндоходів.

Крім того, за інформацією міністерства, в результаті перевірок майже 11 тис. громадян стали приватними підприємцями, сплативши до бюджету 2,6 млн грн податків.

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень до Державного бюджету України в січні-березні 2013 року зріс на 6,7%, або 6,5 млрд грн, у порівнянні з 1-м кварталом 2012 року і становив 102,5 млрд грн.

Нагадаємо також, що працівники податкових органів протягом 2012 року легалізували працю 96 тис. найманих працівників, забезпечивши сплату до бюджету 19 млн грн податку на доходи фізичних осіб.