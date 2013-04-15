Держбюджет за січень-березень виконали з дефіцитом 4,2 млрд грн

Державний бюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

За його словами, показник дефіциту державного бюджету становить 4,2 млрд грн, що менше запланованого показника на цей період і становить 8,3% річного показника.