Держбюджет за січень-березень виконали з дефіцитом 4,2 млрд грн

15:12, 15 квітня 2013
Фінанси
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Державний бюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

За його словами, показник дефіциту державного бюджету становить 4,2 млрд грн, що менше запланованого показника на цей період і становить 8,3% річного показника.

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