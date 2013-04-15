Путін пояснює гальмування російської економіки світовою кризою

Москва. Президент РФ Володимир Путін вважає, що криза у світовій економіці набуває все більш небезпечних форм, що позначається на економічній ситуації в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

«Після того як криза набуває все більш небезпечних форм у світовій економіці, це так чи інакше неминуче позначається і на нас. Так було в 2008 році, ми зараз те саме спостерігаємо», - сказав В.Путін.

До того ж він вважає, що на відміну від партнерів у Європі, в деяких інших регіонах світу, російська економіка демонструє життєздатність і можливості до подальшого розвитку.

Водночас В.Путін відзначив, що наприкінці минулого року – на початку цього дещо знизилися «темпи економічного зростання і ще більше скоротився реальний сектор економіки».

За його словами, це позначається на доходах населення, зарплати стало менше, але загальні доходи населення залишаються приблизно на прогнозованому рівні. Крім того, видобувна промисловість почала відновлюватися, що, в принципі, непоганий сигнал для РФ з урахуванням ролі, яку відіграє в російській економіці саме видобувний сектор, сказав Президент РФ.

В.Путін доручив використовувати існуючі та створювати нові інструменти для підтримки видобувного сектора, щоб розповсюдити їх на всю економіку.

Зі свого боку Д.Медведєв сказав, що складнощі з розвитком світової та європейської економік позначаються на розвитку російської.

«Ми вимушені приймати рішення досить жорсткі, пов'язані з формуванням бюджету на майбутній період і того бюджету, що діє цього року», - сказав він.

Сьогодні Росстат повідомив, що спад промислового виробництва в РФ зупинився - в березні промисловість зросла на 2,6% до березня 2012 року після спаду в лютому на 2,1% і в січні на 0,8%; за підсумками першого кварталу промисловість показала нульову динаміку проти зростання в 4% в першому кварталі 2012 року.