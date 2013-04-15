Обсяг кредитів в економіку України зріс на 12 млрд грн

Загальний обсяг кредитів в економіку України в січні-березні 2013 року в порівнянні з початком року зріс на 11,9 млрд грн - до 821,3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.

«За оперативними даними НБУ, на 1 квітня 2013 року загальний обсяг кредитів в економіку України з початку року зріс на 11,9 млрд грн до 821,3 млрд грн. Зокрема кредитів, виданих юридичним особам, - на 11 млрд грн», - сказав А.Мярковський.

Як повідомляв УНІАН, у березні обсяг кредитів корпоративного сектора зріс на 2,65 млрд грн, або на 0,4%, при цьому зростання переважно обумовлене збільшенням обсягів кредитування в іноземній валюті на 6,73 млрд грн, тоді як обсяги кредитів у гривні скоротилися на 4,08 млрд грн.