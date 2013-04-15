МВФ прогнозує нульове зростання ВВП України за підсумками року

Міжнародний валютний фонд прогнозує «нульове» зростання ВВП України за підсумками 2013 року, повідомляється в Огляді світової економіки (World Economic Outlook), який підготовили експерти МВФ.

«За умови незмінності політики країни ВВП за підсумками 2013 року залишиться на рівні нульової позначки, зафіксованої в 2012 році», - йдеться в огляді.

До того ж зростання ВВП у 2014 році, за прогнозами МВФ, може становити 2,8%. Показник інфляції (грудень проти грудня) за підсумками 2013 року може становити близько 0,5%, при цьому показник інфляції за підсумками 2014 року прогнозується на рівні 4,7%. Показник безробіття за підсумками 2013 року може становити 8,2%, у 2014 році – 7,9%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Згідно з проектом Бюджетної резолюції, обнародуваним 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%.

Водночас експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

У прогнозі експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій зростання ВВП в 2013 році може становити 1,3-1,4% за умови успіху в переговорах України з Міжнародним валютним фондом і виділення кредитів в рамках програми «стенд-бай». У разі провалу переговорів динаміка ВВП може бути негативною – до -3%.