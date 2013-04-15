Міжбанк закрився зростанням євро

У понеділок, 15 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1345/8,1395, до 12:00 ціни піднялися до 8,1390/8,1420. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1390/8,1410.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2596/0,2600, на час закриття ціни впали до 0,2591/0,2595. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3910 (+0,4360).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3055/1,3130.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6325/10,6410, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6280/10,6380. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися - 10,6380/10,6465.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1390, до 12:00 звузився спред - 8,1350/8,1375. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1345/8,1375.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6455/10,6540, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6220/10,6315. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6175/10,6275.