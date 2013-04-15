НБУ спростував масове списання коштів з депозитів

18:26, 15 квітня 2013
Фінанси
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Депозитна база українських банків продовжує стійко зростати. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України.

В офіційному коментарі НБУ відзначається, що загальний обсяг залишків банківських депозитів з початку року збільшився на 23,6 млрд. грн. або 4,1% - до 591,4 млрд. грн. При цьому темпи зростання показника в 2,5 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас регулятор відзначає, що основним джерелом поповнення депозитної бази є внески фізичних осіб, які збільшуються ще більш динамічно (на 5,7% за період з початку 2013) - особливо в національній валюті (на 11,5% з початку 2013).

«Єдина помітна тенденція - це поступова зміна основної валюти заощаджень. Українці віддають перевагу більш вигідним депозитам у національній валюті ніж менш вигідним валютних депозитах. Тільки за підсумками березня 2013 року, приріст депозитів становив 7,4 млрд. грн., або 1,3%. Це відбулося за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які протягом місяця зросли на 3,1%. Водночас залишки коштів в іноземній валюті на депозитних рахунках зменшилися на 1,3%», - сказали в НБУ.

Крім того, центробанк спростував зв'язок між телеграмою № 08-108/5864 від 5 квітня 2013 року, яку одне з територіальних управлінь регулятора надіслало кільком комерційним банкам в Київській області, і динамікою депозитів населення. У НБУ підкреслили, що подібні запити про причини руху безготівкових коштів - стандартна процедура індивідуальної роботи з банком і є локальним заходом, який дозволяє чітко уявити ситуацію на ринку.

«Сума зняття в безготівковій формі була на рівні всього лише 0,001% від пасивів банків України, що не може загрожувати стабільності банківської системи», - розповіли в НБУ.

У прес-службі повідомили, що посилена увага НБУ до безготівкових розрахунків обумовлена позитивною тенденцією зростання частки безготівкових платежів за платіжними картками, тому операції з ними вимагають більшої уваги.

«Якщо раніше домінуюча частка операцій представляла собою отримання готівки, то за 2012 рік кількість безготівкових операцій зросла на 39%, а їх обсяги майже вдвічі - до 91,6 млрд. грн. Це є свідченням розвитку української банківської системи відповідно до загальносвітових тенденцій», - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ повідомили, що НБУ стурбований «значним зростанням» безготівкових списань коштів з депозитних рахунків фізосіб для оплати товарів, послуг та інших перерахувань, яке спостерігалося в березні, і своєю телеграмою запропонував всім банкам пояснити причини зростання такого обороту і розшифрувати види і суми операцій, які його викликали.

Зі свого боку банкіри відзначили, що регулятор не направляв банкам лист, в якому вимагав від банків пояснити причини зростання безготівкових списань коштів з депозитних рахунків фізичних осіб для оплати товарів, послуг та інших перерахувань. Водночас вони припустили, що Нацбанк міг направити його якимось окремим банкам. 

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