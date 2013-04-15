В Україні у першому кварталі зріс індекс ділових очікувань

Очікування керівників підприємств щодо обсягів виробництва товарів і послуг на наступні 12 місяців зросли, про що свідчить зростання індексу ділових очікувань у першому кварталі 2013 року до 118,7%, тоді як у четвертому кварталі 2012 року цей показник становив 114,3%.

Як повідомила УНІАН прес-служба Національного банку України, про це свідчать підсумки щоквартального опитування керівників 1261 підприємств з усіх регіонів України щодо оцінки поточної та майбутньої ділової активності, інфляційних та курсових очікувань, змін в економічній ситуації в Україні.

Згідно з підсумками опитування, оцінки респондентів щодо обсягів виробництва товарів та послуг в Україні на наступні 12 місяців зросли, а інфляційні очікування - найнижчі за весь період проведення досліджень (з 2006 року - УНІАН). Основним чинником підвищення споживчих цін респонденти називають зростання витрат на виробництво. Респонденти покращили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств, і в результаті баланс між оцінками стану "хороший" і "поганий" становив 0,2% проти «мінус» 2,8% у попередньому кварталі. За оцінками респондентів, рівень залишків готової продукції знизився, що підтверджує перевищення попиту над пропозицією. Респонденти очікують уповільнення зростання цін на товари і послуги, придбані підприємством, на продукцію власного виробництва, а також уповільнення зростання виробничих витрат. На їхню думку, найбільший вплив на вартість продукції підприємств надають зростання цін на енергоносії та сировину.

Респонденти очікують у наступні три місяці зростання потреби в позикових коштах, при цьому кількість респондентів, які планують брати кредити, зросла, а частка охочих брати кредити в національній валюті традиційно залишається найбільшою.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними агрегованого індексу перспектив розвитку промисловості, заснованого на опитуванні думки понад 450 представників ділових кіл різних регіонів України, майже 72,5% керівників підприємств різних галузей промисловості не очікують змін в економічній ситуації у найближчі місяці, при цьому основними проблемами ведення бізнесу вони називають низький попит на продукцію та брак ліквідності. 12,4% опитаних підприємців очікують поліпшення ділового клімату, а 15,1% - чекають його погіршення.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Водночас експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року.