Ціни на золото впали до дворічного мінімуму

Вартість червневих контрактів на поставку тройської унції золота на торгах Нью-Йоркської товарної біржі 15 квітня впала нижче позначки в 1400 доларів. Про це свідчать дані Bloomberg станом на 6:22 за Нью-Йорком (14:22 за Москвою). До 15:30 за Москвою котирування відновилися до 1412 доларів за тройську унцію, повідомляє Lenta.ru.

Associated Press уточнює, що ціни на метал востаннє були в районі 1400 доларів у березні 2011 року. Десять днів тому за одну тройську унцію золота давали 1600 доларів.

Агентство відзначає, що вартість золота знизилася на тлі побоювань щодо темпів економічного зростання в Китаї. Друга за розміром економіка у світі в першому кварталі цього року збільшилася на 7,7 відсотка, тоді як роком раніше зростання ВВП становило 7,9 відсотка. Аналітики прогнозували збільшення показника на вісім відсотків.

Крім того, на котирування могли вплинути й інші фактори. Зокрема тиждень тому мільярдер Джордж Сорос, відомий спекуляціями на валюті та дорогоцінних металах, заявив, що золото більше не є «тихою гаванню». Він пояснив, що інвестори розчарувалися в золоті як в надійному активі для вкладення коштів у кризові часи.

Також у ЗМІ поширюються чутки про те, що Кіпр може розпродати частину свого золота, щоб зібрати кошти, необхідні для рекапіталізації банків.

Ще на котирування могла вплинути інформація про намір Федеральної резервної системи США згорнути програму кількісного пом'якшення (quantitative easing, QE). Істотна частина надрукованих в ході QE доларів вкладалася в золото, і чутки про припинення монетарного стимулювання економіки могли збити ціни на золото.