Росія розробила заходи щодо попередження криз, подібних кіпрській

Росія, що головує в G20 в 2013 році, запропонує включити до комюніке фінансової "двадцятки" у Вашингтоні заходи щодо створення механізму автоматичного попередження таких банківських криз, як на Кіпрі, сказав журналістам у понеділок міністр фінансів РФ Антон Силуанов, повідомляє РІА «Новини».

Зустріч міністрів фінансів і керівників ЦБ "групи двадцяти" під головуванням Росії пройде 18 квітня у Вашингтоні, а випереджати її буде зустріч на рівні заступників міністрів фінансів країн G20. У рамках двох заходів підготують рішення і комюніке для подальшого подання главам держав "двадцятки".

"Ми будемо говорити про необхідність запобіжних заходів, щоб ситуації, як з Кіпром, не повторювалися", - сказав Силуанов. Він зазначив, що, зокрема, потрібно створити механізм моніторингу розвитку ситуації в різних країнах для захисту їх від негативного розвитку ситуацій, подібних кіпрській. "Думаю, що в цьому плані ми зможемо знайти консенсус і включити подібне положення до підсумкового комюніке", - сказав міністр.

Він зазначив, що у випадку з Кіпром ситуацію ускладнили "певні політичні моменти", що відсунули прийняття необхідних заходів з порятунку острівної держави. "Що далі ситуація розвивалась, то більш серйозним був вихід з цієї ситуації. І на наш погляд, правильніше, особливо в таких країнах, як країни ЄС і єврозони, здійснювати координацію заходів щодо попередження ситуацій, подібних Кіпру", - підсумував міністр.