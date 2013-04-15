Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у І кварталі становив 2 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року скоротилося на 3,5% - до 2,0 млрд дол. порівняно з показником за аналогічний період 2012 року, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства доходів і зборів.

Згідно з повідомленням, загальний зовнішньоторговельний оборот за січень-березень 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизився на 1% до 33,9 млрд дол. Зокрема, експорт зріс на 1%, або на 216 млн. дол., - до 15,9 млрд дол, імпорт знизився на 2%, або на 291 млн. дол. - до 18,0 млрд дол. У першому кварталі Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з 206 країнами світу.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг експорту до країн ЄС зріс на 18% до 4,4 млрд дол., тоді як експорт до країн СНД знизився на 14% до 5,3 млрд дол.

Обсяг імпорту в країни ЄС у першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 2% до 5,6 млрд дол., тоді як обсяг імпорту до країн СНД знизився на 15% до 6,7 млрд. дол.

Основним партнером України серед країн ЄС є Німеччина, обсяг операцій з якою становив 2% загального обсягу експорту і 8% загального обсягу імпорту.

Основним партнером України серед країн СНД є Росія, обсяг операцій з якою становив 31% загального обсягу імпорту і 23% загального обсягу експорту.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2013 року скоротилося вдвічі порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 902,9 млн. дол.

За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, у 2011 році.