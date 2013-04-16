Баррозу закликає до боротьби з ухиленням від податків на глобальному рівні

Брюссель.Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу закликає до боротьби з ухиленням від оподаткування на глобальному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це він сказав сьогодні у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Сьогодні ми маємо новий момент, що стосується необхідності боротися з ухиленням від оподаткування та податковими шахрайствами. Важливо, щоб на глобальному рівні, від "великої двадцятки" до ООН, була єдність цілей податкового правосуддя та чесності", - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що тільки країнам Європейського Союзу ухилення від оподаткування коштує майже 1 трильйона євро на рік.

"Це гроші, які повинні бути доступними для витрат на освіту, науку, охорону здоров'я, інфраструктурні інвестиції в розвинених країнах і країнах, що розвиваються", - сказав Ж.М.Баррозу.

Він нагадав, що ЄС вже зараз працює над прийняттям спільних кроків для протидії ухиленню від оподаткування, у тому числі - вводить обмін інформацією між податковими органами, а також здійснює заходи щодо зменшення можливостей для компаній користуватися законодавством країн так званого "податкового раю".

"Податковий рай - дійсно рай для тих, хто ухиляється від сплати податків і шахраїв, однак він - пекло для громадян, які дотримуються законів і для відповідальних платників податків", - підкреслив Ж.М.Баррозу.

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