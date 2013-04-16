У Білорусі з 17 квітня ставка рефінансування буде знижена на 1,5% - до 27%

У Білорусі з 17 квітня ставка рефінансування Національного банку знижується на 1,5% - до 27%.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації і громадських зв'язків Національного банку Республіки Білорусь.

«Фактичне і очікуване подальше сповільнення інфляційних процесів на тлі позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами та стійкої ситуації на внутрішньому валютному ринку дозволило продовжити поступове зниження ставки рефінансування», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

За інформацією Нацбанку, у березні 2013 року зростання споживчих цін зменшилося до 1,1%, водночас базова інфляція становила 0,6%, що зумовлює досить високий позитивний рівень реальних процентних ставок в економіці.

Довідка УНІАН. У Білорусі в 2013 році інфляція прогнозується на рівні 12%. У січні 2013 року інфляція становила 3%, у лютому - 1,2%, у березні - 1,1%.

За підсумками 2012 року інфляція становила 21,8%.

У 2012 році ставка рефінансування в Білорусі неодноразово знижувалася - з 45% річних на початку року до 30% у вересні. З вересня 2012 року до березня 2013 ставка рефінансування не змінювалася. З 13 березня ставка рефінансування була знижена на 1,5% - до 28,5%.

Згідно з основними напрямками грошово-кредитної політики Білорусі, прогнозується, що до кінця 2013 року ставка рефінансування становитиме 13-15% річних.

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