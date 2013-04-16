Міжбанк відкрився підвищенням котирувань доларом - 8,1370/8,1430 грн/дол.

У вівторок, 16 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1370/8,1430.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2587/91, котирування з євро-гривні підвищилися – 10,6350/10,6445. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3071/73 (понеділок – 1,3071/73).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1345/8,1395, на 12:00 ціни піднялися до 8,1390/8,1420. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1390/8,1410. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6325/10,6410, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6280/10,6380. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,6380/10,6465.