Українська фінполіція може стати рекордсменом за масштабами повноважень - експерт

Українська фінансова поліція, у разі її створення, стане світовим рекордсменом за масштабами передбачуваних повноважень, що виразно йде в розріз з чинним законодавством і не має прикладів у світовій фінансовій практиці. Про це заявив партнер юридичної фірми «Лексфор» Юрій Семенюк у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, в розвинених країнах існують правоохоронні структури, які борються з економічними злочинами, але вони не мають таких повноважень, які можуть бути надані фінансовій поліції в Україні.

«Не можна виділити якісь вдалі приклади (у світовій практиці - УНІАН) реформування правоохоронної системи подібним чином», - уточнює юрист.

Також він констатує, що в Україні йдеться про створення ще одного правоохоронного органу зі спеціальним статусом, до якого увійдуть оперативники, слідчі, оперативно-технічні співробітники, аналітики, експерти і ревізори, що забезпечують виконання функцій з боротьби з правопорушеннями у сфері фінансової та господарської діяльності.

«Ціла низка питань компетенції не узгоджена з чинними законодавчими актами. Сумнівною залишається доречність об'єднання в одному органі повноважень з боротьби з економічними злочинами і корупцією. Взагалі, ці функції мають виконувати різні органи», - звернув увагу юрист.

Ю.Семенюк впевнений, що процеси централізації влади у правоохоронній системі України можуть викликати настороженість в середовищі інвесторів. «Саме по собі створення однієї структури на базі інших ще не означає підвищення ефективності виконання державних завдань. Але безумовно може призвести до збільшення тиску держави на бізнес», - переконаний Ю. Семенюк.

Нагадаємо, раніше президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер стверджував, що створення нового силового відомства - фінансової поліції - у країні з неусталеними демократичними інститутами і відсутністю контролю суспільства над діями силових органів сприятиме зміцненню авторитаризму влади. На думку О.Пасхавера, дефіцит державного бюджету не можна скорочувати за рахунок посилення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань і буде підкорятися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацювання.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Міністерство доходів і зборів раніше спростувало інформацію низки ЗМІ про формування підрозділу фінансової поліції у складі міністерства.

У Міндоходів підкреслюють, що, згідно з Указом Президента про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України, ніякими додатковими повноваженнями з виявлення та розслідування правопорушень у податковій та митній сферах відомство не наділене.

У складі Міндоходів залишається податкова міліція, але вона буде реформована найближчим часом.