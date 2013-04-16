Проект закону про розширення повноважень Рахункової палати внесено до порядку денного сесії ВР

Верховна Рада України внесла до порядку денного сесії проект закону про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 351 із 408 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, відповідним рішенням депутати направили відповідний проект закону до Конституційного суду, щоб отримати висновок щодо відповідності його статтям 157 та 158 Конституції України.

Відповідним законопроектом пропонується розширити компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженнями щодо здійснення контролю за надходженнями до Державного бюджету України, що дасть змогу забезпечити повноцінний контроль за виконанням Державного бюджету України.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 98 Конституції України, яка викладається у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".

Довідка УНІАН. Рахункова палата України створена в 1997 році і є постійно діючим органом зовнішнього державного фінансового контролю. Палата діє від імені Верховної Ради і здійснює контроль за виконанням державного бюджету, а також формуванням дохідної частини державного і місцевих бюджетів у частині фінансування повноважень місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Крім того, всі операції, які можуть мати наслідки для державного бюджету, також є предметом перевірки і контролю Рахункової палати, яка, зокрема, наділена правом залучати до своїх перевірок фахівців будь-яких інших контролюючих органів.

Головою Рахункової палати є Роман Магута, обраний на цю посаду 12 квітня 2012 року.