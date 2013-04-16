Міндоходів: перевірити нарахований податок на нерухомість можна протягом 2 місяців

Міністерство доходів і зборів України нагадує платникам податків про те, що з 15 квітня міністерство почало розсилку квитанцій для сплати податку на нерухомість, що підлягає оподаткуванню, а також про те, що платник податків має право перевірити правильність нарахованого податку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«У разі незгоди платника податків із сумою нарахованого податку або виникнення непорозумінь платнику податків слід звернутися до податкових інспекцій і провести звірку даних. Для цього у платника податків є два місяці з дня отримання квитанції», - роз'яснили в міністерстві.

Крім того, в Міндоходів нагадали, що в кожній квитанції, крім суми податку, будуть вказані реквізити, на які слід перерахувати платіж. Причому зробити це можна в поштових відділеннях, відділеннях банків або касах сільських рад, якщо платники податків проживають у сільській місцевості.

«Платники податків також можуть звернутися до співробітників Міндоходів для визначення житла, на яке поширюватиметься пільга зі сплати податку. Відповідно до законодавства, не оподатковуються квартири площею не більше 120 кв. м і будинки площею не більше 250 кв. м. Разом із тим, пільга поширюється лише на один об'єкт нерухомості, що знаходиться у власності, а власне податок нараховується лише на ті квадратні метри, які перевищують вищезазначені показники», - звернули увагу в міністерстві.

У Міндоходів також повідомили, що консультацію з оподаткування нерухомості можна отримати в податкових інспекціях, центрах обслуговування платників податків або в колл-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за кожен квадратний метр понад пільгову площу для квартир житловою площею від 120 до 240 кв. м і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 кв. м платіж становить 1% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. Для квартир житловою площею понад 240 кв. м і будинків житловою площею понад 500 кв. м визначено ставку а розмірі 2,7% мінімальної зарплати.

На 1 січня 2013 року мінімальна зарплата затверджена в розмірі 1147 грн.

За оцінкою фахівців Міністерства доходів і зборів України, середня сума платежу з податку на нерухомість становитиме для квартир площею понад 120 кв. м – 300 грн, для будинків площею 250 кв. м – 800 грн.

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