Столична митниця в січні-березні перерахувала до бюджету 4,5 млрд грн платежів

Київська обласна митниця в 1-му кварталі 2013 року перерахувала до державного бюджету 4,529 млрд грн митних платежів, повідомили УНІАН у відомстві.

За даними митниці, третину всіх платежів (1,3 млрд грн, 32,1%) сформували платежі, сплачені під час оформлення легкових автомобілів.

У митниці також повідомили, що за звітний період було оформлено 58,4 тис. митних декларацій у режимі імпорт (на 482,7 тис. тонн вантажів) і 14 тис. декларацій у режимі експорт (277,15 тис. тонн вантажів). У середньому одна декларація оформлялася за 80 хвилин. При цьому 64,3% декларацій було подано і оброблено в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, кількість підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і подають декларації до Київської регіональної митниці, становить понад 6 тис., з них 3,3 тис. підприємств подають декларації в електронному вигляді.

У 2012 році свідомі підприємці, які працюють через Київську регіональну митницю, перерахували до бюджету 13,5 млн грн додаткових платежів за самостійно виявлені помилки в митній звітності.