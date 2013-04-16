Столичні суб'єкти малого бізнесу в січні-березні перерахували до бюджету 2,6 млрд грн

Юридичні особи - суб'єкти малого підприємництва, зареєстровані і працюють у Києві (всього 59,2 тис. суб'єктів) у січні-березні 2013 року перерахували до бюджету 2,6 млрд грн податків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в Києві з посиланням на главу відомства Ірину Носачову.

«Незважаючи на те, що кількість суб'єктів господарювання малого бізнесу відносно невелика - всього 14% від загального числа платників податків Києва, їх питома вага в показнику сплати податків істотна і становить близько 27%», - цитує прес-служба І.Носачову.

За її словами, значна кількість малих підприємств сконцентрована у сфері торгівлі (40%) і ремонту автомобілів (30% від загальної кількості), а також у сфері операцій з нерухомістю, інжинірингу та надання послуг підприємцям (13%) та у сфері будівництва та освіти (10%).

Крім того, за даними ДПСУ Києва, у столиці працює 3,6 тис. малих підприємств, засновниками яких повністю або частково є іноземні громадяни.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Державної податкової служби України в Києві в січні-березні 2013 року мобілізували до державного бюджету 7,5 млрд грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. Юридичними особами - суб'єктами малого підприємництва є підприємства будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, чисельність співробітників в яких протягом календарного року не перевищує 50 осіб, а річний дохід - 10 млн євро.