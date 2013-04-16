Віце-прем'єр-міністр Грищенко за 2012 рік задекларував понад 300 тис. грн

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко минулого року отримав дохід у сумі 303 тис. 584 гривні і 22 копійки.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра, посилаючись на оприлюднену ним декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

З них 262 тис. 664 гривні 04 копійки – заробітна плата, 19 тис. 391 гривня 28 копійок – дивіденди, 21 тис. 528 гривень 90 копійок – матеріальна допомога.

Дохід дружини К.Грищенка – 235 тис. 57 гривень 57 копійок.

У власності урядовця перебувають земельні ділянки 592 кв. м., 1200 кв.м., 1026 кв.м., квартира площею 81,2 кв.м., садовий будинок площею 114 кв. м. та гараж 15 кв. м.

У власності дружини перебуває земельна ділянка площею 10 тис. кв м.

На банківських рахунках у К.Грищенка знаходиться 654 тис. 919 гривень 60 копійок, у дружини – 17 тис. 323 гривні 73 копійки.

К.Грищенко володіє автомобілем Mercedes GL550 2008 року виробництва з об’ємом двигуна 5461 куб. см.