Прасолов вірить, що Україна здатна досягти зростання ВВП на 3,4%

Міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Прасолов вважає, що за підсумками 2013 року Україні реально досягти прогнозного рівня зростання ВВП на 3,4%.

Про це він заявив у інтерв'ю газеті “Урядовий кур'єр”.

“Перерахуємо чинники (вони цілком реальні), за яких можливе досягнення зростання ВВП на рівні 3,4%. Як ми очікуємо, економіка України отримає позитивний імпульс від зовнішніх ринків, укладатимуться угоди про вільну торгівлю з перспективними торговими партнерами нашої країни, розширяться можливості доступу вітчизняних товарів на світові ринки”, - сказав І.Прасолов.

Він також зазначив, що зростанню ВВП сприятиме стабільність цінової ситуації та валютного курсу, політика уряду на підвищення ефективності агропромислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні експерти знизили прогноз зростання ВВП України в 2013 р.

За даними Міжнародного валютного фонду, якщо економічна політика України не зміниться, то за підсумками року очікується нульове зростання ВВП.

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання ВВП України з 3,5% до 1%.

Згідно з квітневим консенсус-прогнозом, проведеним Міністерством економічного розвитку та торгівлі, зростання ВВП України погіршилося до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.