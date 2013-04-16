Міжбанк закрився зниженням долара і зростанням євро

У вівторок, 16 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1370/8,1430, на 12:00 ціни піднялися 8,1410/8,1445. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,1395/8,1420.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2587/91, на 12:00 ціни підвищилися 0,2588/92. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль скорегувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3365 (-0,0070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3071/73, а на 15:00 зросли 1,3116/18. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6350/10,6445, на 12:00 ціни пішли вниз 10,6220/10,6325. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися 10,6695/10,6790.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1345/8,1395, на 12:00 ціни піднялися до 8,1390/8,1420. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1390/8,1410. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6325/10,6410, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6280/10,6380. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,6380/10,6465.