Міндоходів додатково залучило до бюджету 69 млн грн

Міністерство доходів і зборів України в рамках проведення операції «Держкордон - 2013», що стартувала 14 лютого за розпорядженням міністра Олександра Клименка, залучило до бюджету 68,9 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

«З 14 лютого спільні робочі групи, сформовані з 268 працівників податкових і митних служб, перевіряють правильність митного оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон у зонах дії Львівської, Ягодинської, Чопської та Південної митниць», - повідомили в міністерстві.

Інформація про результати оглядів транспортних засобів і контейнерів, про виявлені порушення та факти можливого заниження митної вартості товарів, так само як і про факти порушення службових обов'язків митниками відправляється до спеціального аналітичного центру.

«За допомогою спеціальних систем аналітики опрацьовують дані або визначають заходи протидії службовим порушенням і корупції на митниці. Крім того, формується «чорний список» підприємств і митних брокерів, схильних до ухилення від сплати митних платежів за допомогою корупційних відносин із працівниками митниці», - роз'яснили в Міндоходів .

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків у іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного й податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.