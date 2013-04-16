Янукович розповів, коли переглянуть бюджет-2013

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що бюджет на 2013 рік переглянуть найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції у Вінниці.

Він звернув увагу, що кожний рік парламент переглядає бюджет.

За його словами, цей рік не буде винятком.

“Ми сьогодні маємо такі плани, є вже такі доручення уряду для того, щоб підготувати зміни до бюджету за результатами першого кварталу, а потім і півріччя”, - сказав він.

За його словами, зміни стосуватимуться вирішення соціальних питань, а також усунення недоліків, які були виявлені в бюджеті за результатами першого кварталу, а також питання розвитку регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня 2012 року ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

25 грудня 2012 року В.Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, заявив, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.