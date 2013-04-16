«Кредит Європа Банк» має намір скоротити статутний капітал удвічі

«Кредит Європа Банк», що входить до групи невеликих фінустанов, має намір скоротити статутний капітал удвічі - до 252,5 млн грн, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, акціонери банку на загальних зборах прийняли рішення про зменшення вдвічі статутного капіталу, що становить 505 млн грн, шляхом зниження номінальної вартості акцій для поліпшення структури капіталу банку.

Довідка УНІАН. «Кредит Європа Банк» (м.Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 1,4 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 789,74 млн грн, зобов'язання - 906,79 млн грн, кошти клієнтів - 119,8 млн грн, власний капітал - 1,4 млрд грн, статутний капітал - 505 млн грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 45 тис. грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його власником є ​​бізнесмен Озегін Гусну Мустафа (Туреччина) через міжнародну фінансову групу Fiba Group, що володіє 100% акцій банку.